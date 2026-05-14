Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о политическом будущем Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала и давления со стороны западных партнёров Киева. По его оценке, вопрос о возможной замене «клоуна» снова стал актуальным после «жёсткого удара под дых зелёного упыря», который, как он выразился, нанесли Киеву «західні друзі Київа».

Медведев связал это с проблемами ближайшего окружения Зеленского, отказом ряда западных столиц от ранее обсуждавшейся помощи и попытками оппонентов Банковой проявить самостоятельность.

«Пока, видимо, нет. Ведь никого, кроме бандеровского вурдалака, у русофобствующих евродегенератов нет. Да, урод, ворюга и наркоман. А кого на его место? Внутри страны 404 выжженное поле: иных уж нет, а те далече. Да, есть какой-то там британский Залужный. Но у него нет своего личного войска, как и значимой опоры в элитах. На его раскрутку потребуется время, которого у омерзительных тварей типа мерцев, макронов и стармеров немного. Поэтому генитальный клоун пока ещё безальтернативен в их глазах, несмотря на химическую эйфорию и проказу коррупции», — написал Медведев.

Зампред Совбеза также заявил, что любой новый человек на месте Зеленского, вероятно, начнёт с демонтажа наследия предшественника. В таком случае, считает он, преемнику будет проще согласиться с требованиями США. По оценке Медведева, новая фигура может оказаться более удобной для западных спонсоров Украины и получить их поддержку даже в случае капитуляции.

В итоге зампред Совбеза пришёл к выводу, что Зеленский, несмотря на скандалы и давление, пока остаётся для Запада фактически безальтернативной фигурой.