

14 мая, 01:39

В Раде заявили о необходимости запуска процедуры импичмента Зеленского

Обложка © president.gov.ua

Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что Верховная рада должна инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского на фоне данных Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу соратника Тимура Миндича.

По его словам, если в ходе расследования антикоррупционные органы выходят на действующего президента, они обязаны передать материалы в парламент для возможного запуска процедуры импичмента, предусмотренной законодательством Украины.

Ранее НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты на 14 миллионов гривен. Перед этим бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена главаря киевского режима фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Артём Гапоненко
