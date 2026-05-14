В Раде заявили о необходимости запуска процедуры импичмента Зеленского

Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что Верховная рада должна инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского на фоне данных Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу соратника Тимура Миндича.

По его словам, если в ходе расследования антикоррупционные органы выходят на действующего президента, они обязаны передать материалы в парламент для возможного запуска процедуры импичмента, предусмотренной законодательством Украины.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.