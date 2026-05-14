В Раде заявили о необходимости запуска процедуры импичмента Зеленского
Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что Верховная рада должна инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского на фоне данных Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу соратника Тимура Миндича.
По его словам, если в ходе расследования антикоррупционные органы выходят на действующего президента, они обязаны передать материалы в парламент для возможного запуска процедуры импичмента, предусмотренной законодательством Украины.
Ранее НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты на 14 миллионов гривен. Перед этим бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена главаря киевского режима фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.