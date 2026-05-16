Украинский суд избрал меры пресечения ещё четырём фигурантам дела Ермака

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения ещё четырём фигурантам дела экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака о незаконной легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного посёлка «Династия» под Киевом, сообщил украинский Центр противодействия коррупции.

Среди подозреваемых уже числятся сам Андрей Ермак, который находится под стражей, бизнесмен Тимур Миндич — он сбежал в Израиль, а также бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который вышел из СИЗО под залог в 1,2 миллиона долларов.

15 мая суд назначил меры пресечения ещё четырём фигурантам. Эти люди подконтрольны Чернышову. Директор ЖСК «Солнечный берег» Сергей Сиранчук, через фирму которого шло строительство «Династии». Суд определил ему залог в 20 миллионов гривен. Марине Медведевой, которая работала администратором и вела теневую бухгалтерию, назначили залог в 15 миллионов гривен. Геннадию Опальчук и Лилии Лысенко суд определил залоги в 10,6 и 9,9 миллиона гривен соответственно. Эти люди были формальными учредителями ЖСК и проводили финансовые операции.

Все четверо получили свободу до внесения залога. На это у них есть пять дней. После оплаты залога подозреваемые обязаны носить электронный браслет, в случае неоплаты — отправятся в изолятор.