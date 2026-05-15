«Это политика»: Украинские банкиры не хотят принимать платежи за залог Ермака

Украинские банки отказываются проводить платежи для внесения залога за бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил его адвокат Игорь Фомин. По словам юриста, они опасаются проверок финмониторинга.

Прежде депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Сенс-банк уже отказал в переводе средств для залога. Также у Ермака возникли сложности с расчётом за платную камеру в СИЗО. Представители банковской сферы Незалежной подтвердили «Стране.ua», что действительно не хотят связываться с этим делом.

«Финансистам проще не принимать участия в подобных операциях под любым предлогом, чтобы не спровоцировать негативных последствий для себя — то есть проверок по финансовому мониторингу со стороны Нацбанка», — сказал один из собеседников.

По словам другого банкира, дело даже не в финмониторинге, а в «политике»: Сегодня глава Нацбанка дружит с Ермаком, а завтра его могут сменить. А ведь тогда банки, решившиеся подсобить опальному политику, рискуют столкнуться с проверками.