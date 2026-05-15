Для Ермака не смогли собрать залог. Он застрял в СИЗО как минимум на выходные

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак проведёт выходные в СИЗО, поскольку за него не успели собрать полную сумму залога. Об этом сообщил народный депутат Украины Артём Дмитрук.

По состоянию на сегодняшний день за ближайшего соратника Владимира Зеленского внесена лишь часть назначенного судом залога — на специальный счёт внесли только 44,5 миллиона гривен из необходимых 140 миллионов. То есть собрать удалось меньше трети суммы.

По словам Дмитрука, сам факт того, что одному из самых влиятельных людей в стране не смогли оперативно собрать необходимую сумму, является показательным сигналом ослабления системы власти, выстроенной Зеленским. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждал, что деньги нужно было внести до 17:00 15 мая. В противном случае Ермак оставался в СИЗО как минимум на выходные.