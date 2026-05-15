Деньги есть, но не дошли: Андрей Ермак проведёт выходные в СИЗО

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак проведёт в следственном изоляторе как минимум до понедельника. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

Причина – деньги на залог так и не поступили на счёт суда.

«За Ермака залог так за два дня и не собрали, поэтому он остаётся ещё на три ночи, до понедельника, в СИЗО», – написал Железняк.

При этом депутат утверждает, что транзакции на необходимую сумму уже есть, но средства просто не успели дойти.

Прежде Железняк сообщал, что из 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов), необходимых для внесения залога, собрано около 100 миллионов гривен (примерно 2,3 миллиона долларов).

Украинские банки не горят желанием участвовать в судьбе опального экс-чиновника. Ранее Life.ru писал, что финучреждения отказываются проводить платежи для внесения залога за Ермака. По словам его адвоката Игоря Фомина, банкиры опасаются проверок со стороны финмониторинга и Нацбанка.