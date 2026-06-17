Крупные страны ЕС не смогут договориться: Мелони сделала неожиданное заявление о переговорах с Россией

Переговоры с Россией от лица Евросоюза должны вести «средние по размеру» страны, а не крупные державы. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции после саммита «Большой семёрки».

«Если мы хотим добиться результата по этому вопросу, я могу сказать следующее: было бы очень сложно предложить кандидата из одной из крупных европейских стран. Я думаю, это затруднило бы достижение соглашения», — сказала Мелони.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу начать прагматичный диалог с Москвой, заявив в парламенте, что Евросоюз должен возглавить этот процесс, а не идти на поводу. Она подчеркнула, что защита правовых границ не должна мешать сохранению необходимых каналов связи, и высказалась за выработку общей совместной линии поведения. Конкретные форматы общения политик не уточнила, но заявление прозвучало на фоне дискуссий о стратегии ЕС в отношении России.