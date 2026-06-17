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17 июня, 19:58

Крупные страны ЕС не смогут договориться: Мелони сделала неожиданное заявление о переговорах с Россией

Мелони заявила, что переговоры с Россией должны вести «средние» страны ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikeDotta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikeDotta

Переговоры с Россией от лица Евросоюза должны вести «средние по размеру» страны, а не крупные державы. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции после саммита «Большой семёрки».

«Если мы хотим добиться результата по этому вопросу, я могу сказать следующее: было бы очень сложно предложить кандидата из одной из крупных европейских стран. Я думаю, это затруднило бы достижение соглашения», — сказала Мелони.

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Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу начать прагматичный диалог с Москвой, заявив в парламенте, что Евросоюз должен возглавить этот процесс, а не идти на поводу. Она подчеркнула, что защита правовых границ не должна мешать сохранению необходимых каналов связи, и высказалась за выработку общей совместной линии поведения. Конкретные форматы общения политик не уточнила, но заявление прозвучало на фоне дискуссий о стратегии ЕС в отношении России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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