Мелони сделала громкое заявление о России: Евросоюз не должен идти на поводу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу к прагматичному диалогу с Москвой. С таким заявлением она выступила в нижней палате национального парламента.

Глава правительства подчеркнула, что намерена и дальше поднимать тему поиска совместных путей взаимодействия. По её мнению, защита правовых границ не должна мешать сохранению необходимых каналов связи.

«Европейский союз должен быть готов возглавить этот диалог, тогда как идти на поводу было бы ошибкой», — заявила Мелони.

Она акцентировала внимание на том, что дискуссия должна носить совместный и практический характер. Речь идёт о выработке общей линии поведения для всех стран содружества.

Политик не уточнила, о каких именно форматах общения может идти речь. Однако её высказывания прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о стратегии Евросоюза в отношении России.

Напомним, дискуссия о переговорах РФ и ЕС упёрлась в отсутствие единства в Брюсселе: нет кандидатуры переговорщика, а Кая Каллас блокирует саму идею спецпосланника. Вот и президент Финляндии Александр Стубб взял самоотвод, отметив, что этим вопросом должны заниматься страны покрупнее.