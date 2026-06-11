Инициатива главы евродипломатии Кайи Каллас о создании рабочей группы по украинским переговорам выглядит как резкое несоответствие прежней линии, в рамках которой ЕС делал ставку на санкционное давление, а также намекает на отчание. Об этом заявил журналист Алекс Христофору.

Он напомнил, что ранее Каллас поддерживала последовательное ужесточение ограничительных мер против России, тогда как теперь обсуждается формат, связанный с подготовкой возможных переговорных контактов. По его словам, такая последовательность решений вызывает вопросы на фоне уже сформированной санкционной политики и публичных заявлений о долгосрочном характере давления.

«Наша храбрая Кая, ещё вчера разрушавшая российскую экономику 21-м пакетом санкций, сейчас в панике ищет того, кто будет говорить с Россией. Она в отчаянии или с ней что-то не так? Что такого изменилось за день?» — вопрошает он.

Напомним, Кая Каллас заявила, что Евросоюзу стоило бы сформировать специализированную рабочую группу для участия в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Каллас пояснила, что люди, вошедшие в эту группу, обязаны досконально разбираться в российской повестке. По её словам, внутри команды могут быть как «хорошие полицейские», так и «плохие полицейские», однако главное условие — все они должны жёстко отстаивать европейские интересы.