ЕС планирует принять «мини-пакет» санкций против России 15 июня

Евросоюз хочет 15 июня утвердить новый «мини-пакет» санкций против России. По данным EUobserver, решение могут принять на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге. В список планируют включить восемь физических лиц и 46 организаций, связанных с оборонным и энергетическим секторами.

Кая Каллас также сообщала, что Совет по иностранным делам рассмотрит ограничения против российского теневого флота, ВПК, нарушителей прав человека и пропагандистов. По её словам, новый персональный список должен стать самым объёмным за последние два года. Кипрский журналист Алекс Христофору съязвил над санкционной риторикой Каллас и поставил под большое сомнение эффект очередного раунда ограничений против Москвы.