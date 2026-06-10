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Регион
10 июня, 10:42

ЕС планирует принять «мини-пакет» санкций против России 15 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR

Евросоюз хочет 15 июня утвердить новый «мини-пакет» санкций против России. По данным EUobserver, решение могут принять на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге. В список планируют включить восемь физических лиц и 46 организаций, связанных с оборонным и энергетическим секторами.

О том, что Брюссель продвигает уже 21-й пакет ограничений, стало известно на днях. Урсула фон дер Ляйен заявляла, что меры впервые затронут рыбную отрасль, а в «чёрный список» так называемого теневого флота добавят ещё 30 судов. Основной удар, по словам главы Еврокомиссии, направлен на энергетику, банки, криптовалюты и торговые схемы.

Кая Каллас также сообщала, что Совет по иностранным делам рассмотрит ограничения против российского теневого флота, ВПК, нарушителей прав человека и пропагандистов. По её словам, новый персональный список должен стать самым объёмным за последние два года. Кипрский журналист Алекс Христофору съязвил над санкционной риторикой Каллас и поставил под большое сомнение эффект очередного раунда ограничений против Москвы.

Ульянов заявил о росте цен в ЕС при введении запрета на импорт рыбы из России
Ульянов заявил о росте цен в ЕС при введении запрета на импорт рыбы из России

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Николь Вербер
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