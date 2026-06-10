ЕС планирует принять «мини-пакет» санкций против России 15 июня
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Евросоюз хочет 15 июня утвердить новый «мини-пакет» санкций против России. По данным EUobserver, решение могут принять на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге. В список планируют включить восемь физических лиц и 46 организаций, связанных с оборонным и энергетическим секторами.
О том, что Брюссель продвигает уже 21-й пакет ограничений, стало известно на днях. Урсула фон дер Ляйен заявляла, что меры впервые затронут рыбную отрасль, а в «чёрный список» так называемого теневого флота добавят ещё 30 судов. Основной удар, по словам главы Еврокомиссии, направлен на энергетику, банки, криптовалюты и торговые схемы.
Кая Каллас также сообщала, что Совет по иностранным делам рассмотрит ограничения против российского теневого флота, ВПК, нарушителей прав человека и пропагандистов. По её словам, новый персональный список должен стать самым объёмным за последние два года. Кипрский журналист Алекс Христофору съязвил над санкционной риторикой Каллас и поставил под большое сомнение эффект очередного раунда ограничений против Москвы.
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