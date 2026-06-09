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Регион
9 июня, 11:57

ЕС впервые может ввести санкции против российского рыболовства

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

Очередной, 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза добрался до новой, неожиданной сферы. Под ограничения впервые попало российское рыболовство, а также расширен список якобы «теневого флота» — ещё 30 судов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы сосредотачиваемся на секторах с наибольшим влиянием, а именно на энергетике, финансовых услугах и криптовалюте, торговле, и на этот раз впервые включается рыболовство, и мы запрещаем въезд бывших российских комбатантов в ЕС», — пояснила она.

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Ранее ЕС расширил полномочия морской операции IRINI, разрешив военным кораблям стран объединения задерживать в Средиземном море суда, подозреваемые в перевозке российской нефти. Обновлённые правила применения сил позволяют переходить от наблюдения и проверок к фактическому задержанию отдельных судов.

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Наталья Демьянова
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