ЕС впервые может ввести санкции против российского рыболовства

Очередной, 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза добрался до новой, неожиданной сферы. Под ограничения впервые попало российское рыболовство, а также расширен список якобы «теневого флота» — ещё 30 судов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы сосредотачиваемся на секторах с наибольшим влиянием, а именно на энергетике, финансовых услугах и криптовалюте, торговле, и на этот раз впервые включается рыболовство, и мы запрещаем въезд бывших российских комбатантов в ЕС», — пояснила она.

Ранее ЕС расширил полномочия морской операции IRINI, разрешив военным кораблям стран объединения задерживать в Средиземном море суда, подозреваемые в перевозке российской нефти. Обновлённые правила применения сил позволяют переходить от наблюдения и проверок к фактическому задержанию отдельных судов.