ЕС официально дал отмашку на «охоту» за танкерами с российской нефтью в Средиземноморье

Европейские власти разрешили своим военным кораблям задерживать в Средиземном море танкеры, которые будут подозреваться в транспортировке российской нефти. Об этом заявила журналистам глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на неформальную встречи министров обороны стран Евросоюза. Суда будут брать на абордаж в рамках операции IRINI.

«Мы также будем обсуждать «теневой флот». Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнёт задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны [ЕС]», — пояснила Каллас.

По её словам, задержание кораблей должно воспрепятствовать России зарабатывать на мировом рынке и пускать деньги на проведение спецопераии. Операция ЕС IRINI проводится в Средиземном море с 2020 года. Изначально она касалась только инспекции судов, перевозящих оружие в Ливию.

Напомним, западные страны давно опустились до международного пиратства, захватывая в нейтральных водах иностранные суда под разными предлогами. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ВМС страны задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по его словам, вышел из России и находился под международными санкциями. По данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт зафиксировали в Мурманске в начале мая. Экипаж отказался добровольно сдаваться французским военным.