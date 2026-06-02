«Шаг к войне»: На Западе забили тревогу после задержания танкера Tagor
Профессор Диесен назвал задержание танкера Tagor шагом к войне с Россией
Обложка © Life.ru
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что задержание Францией танкера Tagor может усилить риск вооружённого конфликта с Россией. Свою оценку он опубликовал в соцсети X. По словам Диесена, отказ от свободы перемещения и превращение морских судов в цели для захвата вредят всем сторонам.
«Мы все проигрываем, когда от свободы перемещения отказываются, а морские суда становятся целями захватов. Очередной шаг к войне», — написал он.
Накануне французские власти сообщили о задержании танкера Tagor в Атлантическом океане. По версии Парижа, судно следовало из России, находилось под международными санкциями и якобы использовало ложный флаг. Операция прошла при поддержке партнёров, в том числе Великобритании. Французская прокуратура начала расследование. Экипажу вменяют непредоставление доказательств гражданства судна, отсутствие флага и неподчинение требованию об остановке.
В Москве действия Парижа назвали незаконными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание танкера граничит с международным пиратством.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.