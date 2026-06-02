Иностранным судам потребуется разрешение ФСБ и Минобороны для захода в порты РФ

Правительство России утвердило новый порядок работы судов под иностранным флагом во внутренних водах страны, а также в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе. Соответствующее постановление определяет случаи, при которых зарубежный флот сможет выполнять работы на российской территории.

Согласно документу, иностранные суда могут привлекаться для каботажных перевозок, поисково-спасательных операций, подъёма затонувшего имущества, гидротехнических и подводно-технических работ, а также для ряда других специализированных задач. Однако воспользоваться таким правом можно будет только при соблюдении ряда условий.

Главным основанием для выдачи разрешения станет отсутствие необходимого российского флота, способного выполнить требуемые работы. Таким образом, иностранные суда смогут привлекаться лишь в тех случаях, когда отечественных мощностей недостаточно.

Разрешительный механизм предусматривает участие сразу нескольких ведомств. Окончательное решение будет принимать Федеральное агентство морского и речного транспорта после согласования с ФСБ и Министерством обороны.

«Выдача разрешения осуществляется Федеральным агентством морского и речного транспорта по согласованию с Федеральной службой безопасности РФ и Министерством обороны РФ на основании заявления», — говорится в утверждённых правилах.

Новое постановление также отменяет ряд ранее действовавших нормативных актов, которые регулировали отдельные исключения из требований Кодекса торгового мореплавания. При этом уже выданные разрешения сохранят свою силу до окончания установленного срока действия.

В правительстве рассчитывают, что единый порядок позволит более чётко регулировать использование иностранного флота в российских водах, сохранив приоритет за отечественными судоходными компаниями и обеспечив дополнительный контроль со стороны профильных ведомств.