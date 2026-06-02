Захарова: Посольство РФ во Франции делает всё для защиты экипажа судна Tagor

Россия потребовала от Франции предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания судна Tagor. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российское посольство в Париже направило запрос французским властям и принимает меры для защиты российских граждан, входящих в экипаж судна.

Захарова назвала действия французской стороны примером «европейского правового нигилизма» и заявила, что нормы международного морского права допускают досмотр судов в строго ограниченных случаях, однако не предполагают изменения маршрута или сопровождение судна военными силами вне установленных процедур.