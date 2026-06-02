Захарова: Посольство РФ во Франции делает всё для защиты экипажа судна Tagor
Россия потребовала от Франции предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания судна Tagor. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, российское посольство в Париже направило запрос французским властям и принимает меры для защиты российских граждан, входящих в экипаж судна.
Захарова назвала действия французской стороны примером «европейского правового нигилизма» и заявила, что нормы международного морского права допускают досмотр судов в строго ограниченных случаях, однако не предполагают изменения маршрута или сопровождение судна военными силами вне установленных процедур.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что ВМС страны задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по его словам, следовал из России и находился под международными санкциями; согласно данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт был в Мурманске в начале мая. Капитаном нефтяного танкера Tagor, задержанного в Атлантике французскими ВМС, предварительно, является россиянин. Позже прокурор Бреста Стефан Келланберже заявил, что начато уголовное расследование из-за отказа моряков с задержанного танкера подчиняться.
