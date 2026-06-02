1 июня, 21:53

Захарова: Задержание танкера Францией дорого обойдётся мировому судоходству

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Заявления французских властей, что их действия по танкеру Tagor соответствуют нормам международного права — очередной пример европейского правового нигилизма и попытка переписать правила под собственные интересы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», заявила Захарова.

Франция сослалась на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Документ допускает досмотр судна в открытом море в отдельных ситуациях. Среди них — отсутствие у судна национальной принадлежности. Российская сторона не приняла такую трактовку. В МИД указали, что международное морское право ограничивает основания для остановки судна военным кораблём. Оно допускает досмотр только в строго определённых случаях.

Захарова отдельно подчеркнула, что нормы не позволяют менять маршрут судна принудительно. Также они не предусматривают сопровождение судна из открытого моря в порт иностранного государства.

Песков: РФ считает, что захват её танкера Францией граничит с пиратством

По словам дипломата, посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ВМС страны задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по его словам, вышел из России и находился под международными санкциями. По данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт зафиксировали в Мурманске в начале мая. Предварительно капитаном танкера стал гражданин России. Позже прокурор Бреста Стефан Келланберже сообщил о начале уголовного расследования после отказа экипажа подчиниться требованиям французских военных.

Лия Мурадьян
