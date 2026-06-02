Захарова: Задержание танкера Францией дорого обойдётся мировому судоходству

Заявления французских властей, что их действия по танкеру Tagor соответствуют нормам международного права — очередной пример европейского правового нигилизма и попытка переписать правила под собственные интересы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», — заявила Захарова.

Франция сослалась на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Документ допускает досмотр судна в открытом море в отдельных ситуациях. Среди них — отсутствие у судна национальной принадлежности. Российская сторона не приняла такую трактовку. В МИД указали, что международное морское право ограничивает основания для остановки судна военным кораблём. Оно допускает досмотр только в строго определённых случаях.

Захарова отдельно подчеркнула, что нормы не позволяют менять маршрут судна принудительно. Также они не предусматривают сопровождение судна из открытого моря в порт иностранного государства.

По словам дипломата, посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа.