1 июня, 12:42

Во Франции расследуют отказ моряков с шедшего из России танкера Tagor покориться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Французская прокуратура в Бресте начала уголовное расследование из-за отказа моряков с задержанного в Атлантике танкера Tagor подчиняться. Судно, как утверждается, следовало из Мурманска. Об этом сообщил прокурор Стефан Келланберже.

По данным французской стороны, дело открыто из-за отсутствия подтверждений принадлежности судна, движения без флага и отказа экипажа выполнять требования ВМС Франции. Прокуратура также заявляет, что капитан танкера якобы несколько раз проигнорировал указания.

«Уголовное расследование начато по фактам непредставления документов, подтверждающих принадлежность судна, отсутствия флага и отказа выполнять требования», — сказано в заявлении Келланберже.

Капитаном задержанного Францией танкера Tagor может быть россиянин

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что ВМС страны задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor. По словам политика, судно следовало из России и якобы находилось под международными санкциями. Согласно данным VesselFinder, танкер ходит под флагом Мадагаскара, а его последний заход в порт был в Мурманске в начале мая. Макрон даже выложил видео высадки десанта с вертолёта на нефтяной танкер.

Владимир Озеров
