ЕС включит в 21-й пакет санкций 170 объектов, включая 90 российских банков

Брюссель готовит очередной, 21-й по счёту, санкционный пакет, куда могут войти 170 физических и юридических лиц, а также сразу 90 российских банков. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, это поставит под ограничения уже половину всех финансовых организаций РФ, проводящих международные транзакции.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила на Кипре, что в список предложено добавить 80 россиян и компаний. Теперь же масштаб оказался куда шире.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет ограничений против России, который впервые ударил по рыбной отрасли. Попутно Брюссель расширил чёрный список «теневого флота» ещё на 30 судов, а также решил закрыть въезд в Евросоюз для бывших российских комбатантов. Основной упор, по словам главы Еврокомиссии, сделан на энергетику, финансы, криптовалюты и торговлю, но теперь к ним добавилось и рыболовство.