Представитель кипрской прессы Алекс Христофору жёстко прошёлся по риторике руководителя европейской дипломатии Каи Каллас, касающейся очередного, уже 21-го по счёту, раунда ограничений в отношении Москвы. Своим саркастичным постом, выложенным в в социальной сети Х, обозреватель фактически подверг сомнению способность текущих мер хоть как-то подорвать устойчивость российской экономики.

«21 санкционный кирпич разрушают российскую экономику, осталось лишь ещё 1256 таких!» — написал он.

Днём ранее Каллас объявила, что грядущий персональный список антироссийских рестрикций окажется самым объёмным за всё последнее двухлетнее время. ЕС намерен включить в 21-й пакет санкций 170 объектов, включая 90 российских банков.

Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет ограничений против России, который впервые ударил по рыбной отрасли. Параллельно с этим Брюссель занёс в «чёрный список» теневого флота ещё 30 кораблей и закрыл перед бывшими российскими комбатантами двери в Евросоюз. По словам главы Еврокомиссии, основные усилия сосредоточены на энергетике, банковской сфере, криптовалютах и торговле, однако теперь список дополнило ещё и рыболовство.