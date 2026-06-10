ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 04:26

Ульянов заявил о росте цен в ЕС при введении запрета на импорт рыбы из России

Обложка © Wikipedia / Сурен

Обложка © Wikipedia / Сурен

Запрет на импорт российской рыбной продукции, который может ввести Евросоюз, вероятнее всего приведёт к росту цен на рыбу на рынке ЕС. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Неужели она действительно верит, что такие меры могут оказаться эффективными? Скорее всего, они приведут лишь к росту цен на рыбу в ЕС», — пишет он, комментируя пост с заявлением председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Законопроект о помощи Киеву и антироссийских санкциях передан в Сенат США
Законопроект о помощи Киеву и антироссийских санкциях передан в Сенат США

Напомним, 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза добрался до новой, неожиданной сферы. Под ограничения впервые попало российское рыболовство, а также расширен список «теневого флота» — ещё 30 судов. Пакет сосредотачивается на секторах с наибольшим влиянием, а именно на энергетике, финансовых услугах и криптовалюте, торговле.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar