Законопроект о помощи Киеву и антироссийских санкциях передан в Сенат США

Конгресс США сообщил, что законопроект о помощи Украине и санкциях против России, одобренный Палатой представителей, теперь находится на рассмотрении Сената.

«Поступил в Сенат», — сообщил законодательный орган.

В верхней палате американского законодательного органа пройдут обсуждения по данному вопросу. Чтобы законопроект был принят, сначала потребуется процедурное голосование, подтверждающее завершение дебатов, и согласие не менее 60 сенаторов. После этого для окончательного утверждения законодателями будет достаточно простого большинства голосов, то есть 51 голос.

Напомним, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об ужесточении санкций против России и продлении военной помощи Украине: за документ проголосовало 226 депутатов, против — 195. Инициатива предусматривает регулярные проверки и запуск дополнительных санкций при негативном заключении, а также выделение Киеву по 300 млн долларов в 2026 и 2027 годах.