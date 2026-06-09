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9 июня, 18:15

Законопроект о помощи Киеву и антироссийских санкциях передан в Сенат США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Конгресс США сообщил, что законопроект о помощи Украине и санкциях против России, одобренный Палатой представителей, теперь находится на рассмотрении Сената.

«Поступил в Сенат», — сообщил законодательный орган.

В верхней палате американского законодательного органа пройдут обсуждения по данному вопросу. Чтобы законопроект был принят, сначала потребуется процедурное голосование, подтверждающее завершение дебатов, и согласие не менее 60 сенаторов. После этого для окончательного утверждения законодателями будет достаточно простого большинства голосов, то есть 51 голос.

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Напомним, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об ужесточении санкций против России и продлении военной помощи Украине: за документ проголосовало 226 депутатов, против — 195. Инициатива предусматривает регулярные проверки и запуск дополнительных санкций при негативном заключении, а также выделение Киеву по 300 млн долларов в 2026 и 2027 годах.

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Наталья Демьянова
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