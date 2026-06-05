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Регион
5 июня, 12:25

«Простых решений не будет»: В Совфеде отреагировали на новые санкции США против России и помощь Украине

Сенатор Карасин: Новые санкции США не стали неожиданностью для России

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В Совете Федерации отреагировали на новые санкции США против России и очередные пакеты помощи Украине. Сенатор Григорий Карасин в комментарии для Life.ru заявил, что в Штатах хватает недоброжелателей, поэтому удивляться не приходится. Он отметил, что Россия адаптировалась к ограничениям, а мир постепенно устаёт от «безоглядной злобы».

Реагировать на санкции против нас и помощь Украине будем с горечью, конечно, потому что мы рассчитываем, что дух Анкориджа жив и должен со временем помочь решить проблему с этим украинским кризисом. В США есть не только наши друзья, там много наших врагов и недоброжелателей, поэтому удивляться не приходится. К санкциям мы адаптировались. И более того, мы пытаемся разобраться сейчас с экономикой, с нашими культурными, спортивными связями.

Григорий Карасин

Сенатор, член Совета Федерации

Реагировать на санкции против нас и помощь Украине будем с горечью, конечно, потому что мы рассчитываем, что дух Анкориджа жив и должен со временем помочь решить проблему с этим украинским кризисом. В США есть не только наши друзья, там много наших врагов и недоброжелателей, поэтому удивляться не приходится. К санкциям мы адаптировались. И более того, мы пытаемся разобраться сейчас с экономикой, с нашими культурными, спортивными связями.
Реагировать на санкции против нас и помощь Украине будем с горечью, конечно, потому что мы рассчитываем, что дух Анкориджа жив и должен со временем помочь решить проблему с этим украинским кризисом. В США есть не только наши друзья, там много наших врагов и недоброжелателей, поэтому удивляться не приходится. К санкциям мы адаптировались. И более того, мы пытаемся разобраться сейчас с экономикой, с нашими культурными, спортивными связями.

По словам сенатора, простых путей не предвидится — нас ждёт сложный и неоднозначный период. Россия по-прежнему будет сталкиваться с недружественными действиями, но поиск компромиссных международных решений продолжится. Он полагает, что мир устал от агрессии и начинает тяготеть к здравому смыслу.

«Мы должны спокойно работать. В нашей жизни простых решений не будет. <...> У нас большая страна, великая Россия, в которой есть, во-первых, трудолюбивый народ и, во-вторых, все необходимые данные для того, чтобы развиваться дальше и отстаивать свои интересы во всеуслышание», — резюмировал Карасин.

Бывший сенатор США заявил, что Трамп продолжит смягчать санкции против России
Бывший сенатор США заявил, что Трамп продолжит смягчать санкции против России

Напомним, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об ужесточении санкций против России и продлении военной помощи Украине: за документ проголосовало 226 депутатов, против — 195. Инициатива предусматривает регулярные проверки и запуск дополнительных санкций при негативном заключении, а также выделение Киеву по 300 млн долларов в 2026 и 2027 годах.

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Екатерина Хмелева
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