«Простых решений не будет»: В Совфеде отреагировали на новые санкции США против России и помощь Украине

Реагировать на санкции против нас и помощь Украине будем с горечью, конечно, потому что мы рассчитываем, что дух Анкориджа жив и должен со временем помочь решить проблему с этим украинским кризисом. В США есть не только наши друзья, там много наших врагов и недоброжелателей, поэтому удивляться не приходится. К санкциям мы адаптировались. И более того, мы пытаемся разобраться сейчас с экономикой, с нашими культурными, спортивными связями.