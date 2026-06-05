«Простых решений не будет»: В Совфеде отреагировали на новые санкции США против России и помощь Украине
Сенатор Карасин: Новые санкции США не стали неожиданностью для России
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
В Совете Федерации отреагировали на новые санкции США против России и очередные пакеты помощи Украине. Сенатор Григорий Карасин в комментарии для Life.ru заявил, что в Штатах хватает недоброжелателей, поэтому удивляться не приходится. Он отметил, что Россия адаптировалась к ограничениям, а мир постепенно устаёт от «безоглядной злобы».
Реагировать на санкции против нас и помощь Украине будем с горечью, конечно, потому что мы рассчитываем, что дух Анкориджа жив и должен со временем помочь решить проблему с этим украинским кризисом. В США есть не только наши друзья, там много наших врагов и недоброжелателей, поэтому удивляться не приходится. К санкциям мы адаптировались. И более того, мы пытаемся разобраться сейчас с экономикой, с нашими культурными, спортивными связями.
По словам сенатора, простых путей не предвидится — нас ждёт сложный и неоднозначный период. Россия по-прежнему будет сталкиваться с недружественными действиями, но поиск компромиссных международных решений продолжится. Он полагает, что мир устал от агрессии и начинает тяготеть к здравому смыслу.
«Мы должны спокойно работать. В нашей жизни простых решений не будет. <...> У нас большая страна, великая Россия, в которой есть, во-первых, трудолюбивый народ и, во-вторых, все необходимые данные для того, чтобы развиваться дальше и отстаивать свои интересы во всеуслышание», — резюмировал Карасин.
Напомним, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об ужесточении санкций против России и продлении военной помощи Украине: за документ проголосовало 226 депутатов, против — 195. Инициатива предусматривает регулярные проверки и запуск дополнительных санкций при негативном заключении, а также выделение Киеву по 300 млн долларов в 2026 и 2027 годах.
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