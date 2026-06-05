Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против России

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, предусматривающий ужесточение санкционного давления на Россию и продление военной помощи Украине. Решение принято при голосовании: 226 депутатов высказались за, 195 — против.

Документ вводит механизм регулярной проверки действий России в контексте конфликта с Украиной. Речь идёт о периодической оценке, включающей характер боевых действий, соблюдение условий возможных договорённостей и степень участия в переговорах по урегулированию.

При негативном заключении предусмотрен запуск дополнительного санкционного пакета. В него включены ограничения против российских официальных лиц, финансовых организаций, а также ключевых отраслей экономики — нефтегазовой, угольной и добывающей. Также прописано резкое повышение таможенных пошлин на российские товары и услуги — до уровня не ниже 500%. Финансовая часть инициативы предполагает выделение Украине по 300 млн долларов в 2026 и 2027 годах на военные нужды.

А ранее экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен продолжать вести курс на нормализацию отношений между Россией и США, постепенно отменяя санкции в рамках урегулирования на Украине. Маркс отметил, что США не зависят от российской нефти, и решение о санкциях против России должны принимать европейцы. Он также назвал такие ограничения «двусторонним процессом, который ложится тяжёлым бременем на Европу».