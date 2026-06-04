Бывший сенатор США заявил, что Трамп продолжит смягчать санкции против России

Президент Штатов Дональд Трамп продолжит курс на нормализацию отношений между Россией и США, постепенно отменяя санкции в рамках урегулирования на Украине. Такое мнение на полях ПМЭФ-2026 высказал «Ленте.ру» юрист и экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Я оптимистично настроен относительно того, что президент Трамп продолжит нормализацию наших отношений с Россией, постепенно снимая и в конечном итоге отменяя санкции в рамках усилий по урегулированию на Украине», — отметил юрист.

Он отметил, что ему довелось пожить в Москве ещё в советское время. Уже тогда Маркс понял, как важны личные контакты между США и РФ.

Маркс также подчеркнул, что США не зависят от российских нефтяных поставок, а решение по антироссийским санкциям должны принимать сами европейцы. При этом он назвал такие ограничения «двусторонним процессом, который оборачивается тяжёлым бременем для самой Европы».

Кстати, совсем недавно глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ведёт работу над новыми санкциями в отношении России. Дипломат заявил, что политика санкционного давления сохраняется, несмотря на отдельные поблажки по нефти из РФ.