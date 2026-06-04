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4 июня, 09:01

Бывший сенатор США заявил, что Трамп продолжит смягчать санкции против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент Штатов Дональд Трамп продолжит курс на нормализацию отношений между Россией и США, постепенно отменяя санкции в рамках урегулирования на Украине. Такое мнение на полях ПМЭФ-2026 высказал «Ленте.ру» юрист и экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Я оптимистично настроен относительно того, что президент Трамп продолжит нормализацию наших отношений с Россией, постепенно снимая и в конечном итоге отменяя санкции в рамках усилий по урегулированию на Украине», — отметил юрист.

Он отметил, что ему довелось пожить в Москве ещё в советское время. Уже тогда Маркс понял, как важны личные контакты между США и РФ.

Маркс также подчеркнул, что США не зависят от российских нефтяных поставок, а решение по антироссийским санкциям должны принимать сами европейцы. При этом он назвал такие ограничения «двусторонним процессом, который оборачивается тяжёлым бременем для самой Европы».

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Кстати, совсем недавно глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ведёт работу над новыми санкциями в отношении России. Дипломат заявил, что политика санкционного давления сохраняется, несмотря на отдельные поблажки по нефти из РФ.

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Владимир Озеров
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