С 2022 года структура и направление российского экспорта кардинально изменились, но отечественные товары остаются востребованными даже под санкциями. Об этом в интервью «Ленте.ру» на ПМЭФ рассказала вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.

Раньше значительные объёмы вывоза уходили на Запад в виде полуфабрикатов, которые после переработки возвращались в Россию уже как готовая продукция — и снова на экспорт. Теперь же 87% несырьевого экспорта идёт в дружественные страны: государства СНГ, Китай, Индию, Турцию, Бразилию.

Особенно показателен пример Турции, которая стала логистическим хабом и одной из главных торговых площадок для российского бизнеса.

«Крайне важно, что растёт экспорт и высокотехнологичных товаров. В прошлом году поставки продукции машиностроения и фармацевтики увеличились на 28 процентов», — подчеркнула Ан.

Также она отметила, что в начале 2026 года заметно выросли поставки несырьевой продукции в ряде африканских стран, где российские предложения по конкурентным ценам особенно востребованы.

«Западные политики, вводя санкции и запрещая компаниям работать, рассчитывали нанести непоправимый ущерб, но у них это не получилось», — резюмировала топ-менеджер.

Ранее Life.ru рассказывал, что экспорт российской пшеницы на Ближний Восток достиг рекордных 13,6 млн тонн. Это на 2,9 миллиона тонн выше показателя за тот же отрезок прошлого сельхозсезона и на 2,2 миллиона тонн больше объёма отгрузок за весь предшествующий аграрный год.