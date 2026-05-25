Экспорт российской пшеницы на Ближний Восток достиг рекордных 13,6 млн тонн

К середине мая 2026 года поставки российской пшеницы и зерновых на Ближний Восток достигли исторического максимума. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

С 1 июля 2025 года по 17 мая 2026 года экспорт зерновых в страны региона вырос до 13,6 млн тонн. Это на 2,9 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, и на 2,2 млн тонн превышает объём поставок за весь предыдущий сельхозгод.

Наибольший рост закупок показали Турция, Израиль и Ирак. Турция увеличила импорт на 3,9 млн тонн, Израиль — на 0,5 млн тонн, Ирак — на 0,4 млн тонн. Эксперты связывают такую динамику с сокращением собственного урожая в регионе, что усилило зависимость от внешних поставок.

По оценке «Агроэкспорта», по итогам текущего сезона общий импорт пшеницы странами Ближнего Востока может достичь 26,8 млн тонн против 20,9 млн тонн годом ранее. Россия при этом сохраняет лидирующую позицию, обеспечивая около 50% поставок. В число крупных экспортеров также входят Украина, Австралия и Румыния.