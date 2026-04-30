Израильский импортёр отложил разгрузку пшеницы РФ из-за рисков санкций ЕС

В Израиле возникла задержка с разгрузкой партии пшеницы в порту Хайфы на фоне опасений возможных санкций со стороны Евросоюза. Об этом сообщил телеканал N12 со ссылкой на израильского импортёра зерна.

По данным источника, судно с пшеницей прибыло в порт Хайфы, однако процесс разгрузки был временно отложен. Рассматривается вариант перенаправления груза в другой порт, чтобы минимизировать возможные риски. Причиной такого решения названы опасения импортёров относительно потенциальных санкционных ограничений со стороны ЕС.

Также отмечается, что участники рынка заявляют об отсутствии достаточной координации и поддержки со стороны государственных структур, что влияет на принятие логистических решений.