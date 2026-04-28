Haaretz: ЕС захотел ввести санкции против Израиля из-за российского зерна
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi
Евросоюз обдумывает санкции в отношении израильских физических и юридических лиц. Причина — ситуация с зерном, которое Украина называет «украденным». Об этом сообщает Haaretz.
По данным издания, российское судно смогло разгрузиться в хайфском порту, хотя Украина заранее обращалась к израильским властям с претензиями. На это указал представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни.
В Брюсселе считают, что подобные операции помогают Москве финансировать СВО и обходить действующие ограничения. Евросоюз осуждает такие действия и готов реагировать.
Ануар Эль Ануни подчеркнул, что при необходимости Брюссель включит в санкционные списки лиц из третьих стран.
«Мы готовы пресекать такие действия, внося в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это необходимо», — заявляет политик.
Ранее Life.ru писал, что конфликт набирает обороты на дипломатическом уровне. Глава МИД Украины Андрей Сибига публично обвинил Тель‑Авив в соцсети Х. Израильский министр Гидеон Саар парировал: «Обвинения не являются доказательствами» и добавил, что «дипломатические отношения не строятся в Твиттере».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.