Украина попросила Израиль арестовать судно с зерном

Украина обратилась к Израилю с просьбой арестовать судно, прибывшее в порт Хайфа, и находящийся на нём груз зерна. Об этом сообщил генпрокурор страны Руслан Кравченко. По его словам, украинское надзорное ведомство направило Израилю пакет документов. Киев просит наложить арест на судно и груз, провести обыск, а также изъять судовую и грузовую документацию.

Украина утверждает, что зерно было собрано в регионах России, которые Киев считает своей территорией и вхождение которых в состав РФ не признаёт. Накануне из-за этой партии зерна в МИД Украины вызвали посла Израиля в Киеве и вручили ему ноту протеста. Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига также заявил, что Киев уже направлял запрос по предыдущему судну, но Израиль якобы оставил его без внимания.

Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар назвал претензии Киева необоснованными. Он потребовал представить веские доказательства, а не заменять дипломатию заявлениями в соцсетях. В Кремле спор между Украиной и Израилем комментировать не стали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стороны должны разбираться друг с другом самостоятельно.