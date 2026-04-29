«Ответ будет немедленным»: В Госдуме пригрозили Польше за испытания оружия на Украине

Депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с Life.ru прокомментировал заявления о возможных испытаниях польского оружия на Украине. По его словам, многое зависит от того, останутся ли такие заявления на уровне слов.

Если они действительно начнут направлять свои вооружения и испытывать их в боевых действиях на Украине, я думаю, что с нашей стороны последует адекватный ответ. Как минимум — уничтожение тех производств, где это оружие выпускается. Виктор Соболев Депутат Государственной думы

Депутат отметил, что если речь идёт лишь о риторике, то серьёзных последствий не будет. Он добавил, что Польша на протяжении веков проявляет «навязчивое желание» участвовать в конфликтах против России, ссылаясь на исторические события — от захвата Москвы в Смутное время до вторжения в Советский Союз в 1920 году. По мнению Соболева, сейчас Польша действует в фарватере общеевропейской антироссийской политики, но при этом имеет самый богатый среди стран Европы опыт войн с Россией.

«В настоящее время Польша просто солидарна со всей Европой. А вся Европа, как мы видим, хочет с нами воевать. Но у поляков, коль уж у них такой богатый опыт войн с Россией, — наверное, самый богатый среди европейских стран. Вот они и оказываются на переднем крае. Наш ответ в случае их испытаний последует немедленно», — резюмировал парламентарий.

Ранее замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявлял о намерении испытывать вооружения в реальных боевых условиях на территории Украины.

