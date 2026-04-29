29 апреля, 10:40

В Госдуме предупредили НАТО о жёстком ответе на провокацию беспилотников в Чёрном море

Депутат Колесник: НАТО может проводить атаки по береговой линии Чёрного моря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Предупреждение португальского аналитика о возможной провокации НАТО с использованием кораблей-носителей беспилотников нельзя игнорировать — альянс может нанести удары по российской береговой линии, портовой инфраструктуре, нефтеперерабатывающим заводам и терминалам. Об этом заявил «Газете.ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам парламентария, НАТО способно атаковать как военные, так и гражданские объекты, в том числе мирных жителей южных регионов России. При этом он указал, что любой корабль, с которого был произведён такой удар, будет немедленно потоплен.

«Корабль этот в случае чего будет уничтожен, как и в случае любой провокацией. Мы уже не будем [выяснять], провокация это или нет. Догадываться никто не собирается», — подытожил он.

Промышленный объект загорелся в Пермском крае после атаки БПЛА

Ранее португальский аналитик Алешандри Геррейру заявил, что первый в Европе корабль — носитель беспилотников, построенный для ВМС Португалии, может быть использован для провокаций против России, если Североатлантический альянс отдаст такой приказ.

BannerImage
Владимир Озеров
