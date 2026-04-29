Судно – носитель БПЛА могут применить против РФ, считают на Западе

Португальский аналитик допустил, что новый корабль-носитель беспилотников может быть использован против России. Об этом Алешандри Геррейру заявил в комментарии РИА «Новости».

«Если НАТО какая-то страна альянса запросит использование упомянутого (корабля — ред.) или любого другого португальского вооружения, всё это будет использовано для провокаций против России…», — отметил эксперт.

Ранее в Румынии спустили на воду первый в Европе корабль такого типа, построенный для ВМС Португалии. Судно D. João II сможет нести воздушные, подводные и наземные беспилотники, его передача флоту ожидается в первой половине 2027 года. По мнению Геррейру, военная промышленность стран альянса ориентирована против России, при этом Москва, как подчёркивается, не угрожает другим государствам, несмотря на рост активности НАТО у её западных границ.

По оценке западных дипломатов, конфликт США с Ираном выявил, что НАТО не готова к войне с Россией. В числе ключевых проблем альянса аналитики называют три фактора: значительное истощение военных запасов стран-участниц, отсутствие устойчивого превосходства в воздухе, а также недостаточную морскую мощь. На этом основании эксперты делают вывод, что НАТО жизненно необходима масштабная модернизация вооружённых сил и пересмотр оборонных доктрин.