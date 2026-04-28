«Живёт без достойного противника»: В России оценили состояние НАТО и его боеспособность

Североатлантический альянс не просто не готов к войне. Сама идея НАТО себя изжила. Состояние блока оценил подполковник Олег Шаландин. Эксперт напомнил — в советское время блоку противостояла организация Варшавского Договора. Сейчас её нет, и НАТО живёт без достойного противника. США используют альянс для давления на слабые страны.

Военная составляющая НАТО деградировала, пишет «Царьград». Шаландин привёл в пример операцию против Ирана — альянс не умеет планировать, стратегию перекладывают на ИИ. Вооружённые силы США не до конца понимают свои действия. Система управления войсками далека от совершенства. 5-я статья устава требует консультаций при нападении на члена альянса. Вышло иначе — страна НАТО сама напала на другое государство.

Эксперт подчеркнул, что НАТО давно не пересматривала доктрины. Альянс остаётся угрозой для России. Но преувеличивать его возможности не стоит.

По оценке западных дипломатов, конфликт США с Ираном выявил, что НАТО не готова к войне с Россией. Среди проблем — истощение военных запасов. У НАТО нет устойчивого превосходства в воздухе. Мощь военно-морских сил также недостаточна. Эксперты делают выводы — блок нуждается в серьёзной модернизации.