На Западе признали неготовность НАТО к войне с Россией: Иран вскрыл слабые места альянса

Конфликт США с Ираном показал, что НАТО не готова к возможной войне с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов, действующих и бывших должностных лиц альянса, а также экспертов по обороне.

Издание выделило пять ключевых проблем, которые стали заметны на фоне событий на Ближнем Востоке. Среди них — истощение военных запасов, отсутствие устойчивого превосходства в воздухе и недостаточная мощь военно-морских сил. Ещё одним слабым местом Politico называет разобщённость стран — участниц НАТО. По оценке собеседников издания, союзники не всегда готовы действовать как единый механизм. Отдельно отмечается зависимость альянса от украинских технологий борьбы с беспилотниками. Опыт конфликта на Украине стал важным для западных армий, но одновременно показал, что собственные решения НАТО в этой сфере пока отстают от новых реалий.

«Войны в Украине и на Ближнем Востоке — это не изолированные друг от друга явления, и из обеих можно извлечь много полезного при размышлениях о войнах будущего. Эти совокупные уроки должны помочь нам лучше понять, в каком направлении следует развивать военный потенциал», — заявил заместитель командующего ВВС Франции генерал Доминик Тардиф.

На этом фоне Politico делает вывод: будущие войны потребуют от НАТО не только больше оружия, но и более быстрой адаптации к новым типам угроз — от массовых атак дронов до давления на логистику и военно-морские силы.