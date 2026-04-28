28 апреля, 11:14

На Западе признали неготовность НАТО к войне с Россией: Иран вскрыл слабые места альянса

Politico назвало пять слабых мест НАТО в случае войны с Россией

Обложка © DALL-E / Life.ru

Конфликт США с Ираном показал, что НАТО не готова к возможной войне с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов, действующих и бывших должностных лиц альянса, а также экспертов по обороне.

Издание выделило пять ключевых проблем, которые стали заметны на фоне событий на Ближнем Востоке. Среди них — истощение военных запасов, отсутствие устойчивого превосходства в воздухе и недостаточная мощь военно-морских сил. Ещё одним слабым местом Politico называет разобщённость стран — участниц НАТО. По оценке собеседников издания, союзники не всегда готовы действовать как единый механизм. Отдельно отмечается зависимость альянса от украинских технологий борьбы с беспилотниками. Опыт конфликта на Украине стал важным для западных армий, но одновременно показал, что собственные решения НАТО в этой сфере пока отстают от новых реалий.

«Войны в Украине и на Ближнем Востоке — это не изолированные друг от друга явления, и из обеих можно извлечь много полезного при размышлениях о войнах будущего. Эти совокупные уроки должны помочь нам лучше понять, в каком направлении следует развивать военный потенциал», — заявил заместитель командующего ВВС Франции генерал Доминик Тардиф.

Глава военного комитета НАТО назвал Россию «угрозой номер один»

На этом фоне Politico делает вывод: будущие войны потребуют от НАТО не только больше оружия, но и более быстрой адаптации к новым типам угроз — от массовых атак дронов до давления на логистику и военно-морские силы.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что НАТО может вступить в открытый конфликт с Россией, когда утихнет напряжение на Ближнем Востоке. По его словам, неспособность Киева победить подтолкнула Европу к подготовке войны, а Америка и Европа создают видимость разногласий, чтобы напускать «пыли в глаза».

Марина Фещенко
