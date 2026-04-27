Финская активистка Салли Райски, получившая политическое убежище в России, рассказала РИА «Новости» о настроениях в вооружённых силах Финляндии после вступления страны в НАТО. По её словам, начиная с прошлого года наблюдается отток военнослужащих.

Люди осознали, что служба в финско-натовском альянсе может привести к реальным боевым столкновениям, и хотят уволиться. Однако сделать это, по словам Райски, крайне сложно. Прошедший срочную службу автоматически попадает в базу.

«Один раз в натовской армии, ты уже навсегда в натовской армии», — подчеркнула активистка. Вескими причинами для увольнения могут быть только серьёзные проблемы со здоровьем.

Власти пытаются компенсировать потери через националистические и, как выразилась Райски, «псевдопатриотические» движения, которые мотивируют молодёжь идти служить.

Ранее финский военкор Кости Хейсканен сообщил о прибытии на Красноармейское направление порядка десяти наёмников ВСУ из Финляндии. По его словам, эти военнослужащие прошли предварительную подготовку.