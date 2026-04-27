От греха подальше: НАТО может начать собираться реже, чтобы не пересекаться с Трампом

Организация Североатлантического договора на фоне роста напряжённости между Соединёнными Штатами и европейскими странами рассматривает возможность отказа от проведения ежегодных саммитов впервые с начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники в Брюсселе и Вашингтоне.

По данным журналистов, таким образом блок хочет избежать потенциально конфликтных встреч с американским президентом Дональдом Трампом в следующем году. При этом отказ от ежегодной практики не повлияет на проведение уже запланированного саммита в Анкаре в июле 2026 года — подготовка к нему находится в продвинутой фазе.

В отличие от встреч глав МИД стран НАТО (проходят трижды в год) и министров обороны (дважды в год), встречи на высшем уровне исторически проводились нерегулярно — в среднем раз в два года. Однако с начала спецоперации на Украине альянс перешёл на ежегодные саммиты с целью более тесной координации действий для противостояния с Россией. Теперь этот подход могут пересмотреть.