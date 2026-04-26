26 апреля, 17:06

Трамп снова заявил о сильном разочаровании в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о сильном разочаровании в Североатлантическом альянсе. В интервью Fox News он упрекнул партнёров в отсутствии поддержки в нужный момент.

«Что касается НАТО, я очень разочарован в НАТО, поскольку они не были [с нами, когда были нужны]», приводит телеканал слова президента США.

Экс-генсек НАТО предложил Лондону и Парижу возглавить оборону Европы без США
Причиной недовольства Вашингтона стал отказ нескольких стран — членов НАТО направить корабли для разблокировки Ормузского пролива в рамках поддержки действий США против Ирана. В ответ Дональд Трамп ужесточил критику партнёров по альянсу, заявив, что всерьёз рассматривает выход Америки из НАТО, и пообещал не забыть их «трусливую позицию».

Юрий Лысенко
