Трамп снова заявил о сильном разочаровании в НАТО

Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о сильном разочаровании в Североатлантическом альянсе. В интервью Fox News он упрекнул партнёров в отсутствии поддержки в нужный момент.

«Что касается НАТО, я очень разочарован в НАТО, поскольку они не были [с нами, когда были нужны]», — приводит телеканал слова президента США.

Причиной недовольства Вашингтона стал отказ нескольких стран — членов НАТО направить корабли для разблокировки Ормузского пролива в рамках поддержки действий США против Ирана. В ответ Дональд Трамп ужесточил критику партнёров по альянсу, заявив, что всерьёз рассматривает выход Америки из НАТО, и пообещал не забыть их «трусливую позицию».