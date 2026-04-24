Сюрприз для Британии и Испании: США готовы пожертвовать союзниками ради своих амбиций

Служащие Пентагона начали проработку вариантов наказания для партнёров по альянсу, которые отказались поддержать Вашингтон в иранской кампании. Инициатива изложена в служебной записке, распространенной среди высокопоставленных сотрудников ведомства. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

Авторы документа выражают серьёзное недовольство тем, что ряд государств запретил американским ВВС использовать свои базы для выполнения боевых задач. В оборонном ведомстве уверены: подобные шаги должны «ослабить ощущение привилегированности у европейцев» и послужить жестким сигналом для всего блока.

В качестве одного из инструментов давления рассматривается приостановка членства Испании. В штабах полагают, что Мадрид, выступавший с резкой критикой конфликта, станет идеальной мишенью для демонстративного наказания. При этом в самом альянсе пока не понимают, существует ли юридическая процедура для подобных действий.

Достаться может и Лондону. Вашингтон допустил пересмотр дипломатической поддержки «имперских притязаний» Старого Света, в частности — статуса Фолклендских (Мальвинских) островов. Сейчас Соединённые Штаты признают управление этими землями за Великобританией, однако Аргентина активно оспаривает данные права.

Помимо территориальных вопросов, в Пентагоне предлагают отстранять представителей «сложных» государств от ключевых постов в структуре организации. Ранее схожую информацию публиковало издание Politico, подтверждая наличие в Белом доме секретного списка стран, которых администрация намерена наказать за непослушание.

Напомним, ранее в США подготовили список стран НАТО с оценкой их вклада в деятельность альянса. Документ появился накануне визита генсека Марко Рютте в Вашингтон. Участников блока распределили по категориям в зависимости от уровня поддержки. Поводом стали разногласия вокруг позиции союзников по конфликту с Ираном. В администрации считают, что часть партнёров не поддержала действия США.