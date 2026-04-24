Иран сделал для России исключение в вопросе оплаты прохода судов через Ормуз

Иран предоставил России и ряду других государств исключение из правил по взиманию сборов за транзит через Ормузский пролив. Об этом РИА «Новости» сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

Дипломат отметил, что не может предсказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Однако в настоящий момент внешнеполитическое ведомство его страны старается задействовать льготные условия, предусмотренные для дружественных держав, в частности — России.

Напомним, Тегеран уже начал получать реальные финансовые дивиденды от контроля над стратегической морской магистралью: накануне заместитель спикера иранского парламента Хамидреза Хаджи Бабаи объявил о введении сборов для всех кораблей, пересекающих Ормузский пролив. По информации чиновника, данная мера уже реализована, а первые перечисления от этих платежей успешно поступили на счёт государства в Центробанке исламской республики.