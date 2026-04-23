Тегеран впервые получил доход от пошлин в Ормузском проливе

Власти Ирана начали получать финансовую выгоду от контроля над важной морской артерией. Заместитель председателя парламента Хамидреза Хаджи Бабаи заявил, что страна ввела пошлины для судов, проходящих через Ормузский пролив.

По словам чиновника, соответствующая инициатива уже воплощена в жизнь. Первые поступления от этих сборов были успешно зачислены на государственный счёт в Центральном банке исламской республики.

Ормузский пролив считается одним из самых значимых морских путей в мире. Через него транспортируется существенная часть мировых запасов нефти и газа, что делает регион критически важным для глобальной экономики.

Ранее подобные инициативы обсуждались как способ усилить экономический суверенитет страны. Успешная реализация плана по взиманию пошлин подтверждает серьезность намерений Тегерана использовать географическое положение для пополнения казны.

Эксперты отмечают, что подобные меры могут изменить логистические маршруты в регионе. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции международных перевозчиков и того, как именно власти Ирана намерены регулировать проход кораблей в будущем.