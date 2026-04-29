Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 13:37

Генерал назвал единственный способ защитить российские города от ударов ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Единственный способ обезопасить российские города от атак со стороны Украины — это перейти в широкое наступление на передовой. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.ru».

Бывший командующий 58-й армией считает, что нынешние темпы боевых действий слишком низки. Выход — в проведении наступательных операций с решительными целями.

«Главное, что нужно сделать, это наконец перейти от той войны, которую мы ведём и которая имеет очень низкие темпы наступательных действий, к проведению наступательных операций с решительными целями», — заявил парламентарий.

Для этого, по словам эксперта, необходимо завоевать господство в воздухе на выбранных направлениях. Потребуется подавить систему ПВО противника и сосредоточить все имеющиеся средства, чтобы защитить свои войска от вражеских беспилотников.

«Только проведением наступательных операций с решительными целями мы можем обезопасить нашу страну от всё более наглеющих фашистов как с Украины, так и со всей Европы», — резюмировал Соболев.

В Госдуме предупредили НАТО о жёстком ответе на провокацию беспилотников в Чёрном море
Напомним, что в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе введен режим ЧС. На месте работает министр МЧС Александр Куренков, ведомство активно направляет дополнительные силы для ликвидации последствий. Более 600 человек устраняют последствия атаки БПЛА противника в регионе.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar