Генерал назвал единственный способ защитить российские города от ударов ВСУ

Единственный способ обезопасить российские города от атак со стороны Украины — это перейти в широкое наступление на передовой. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.ru».

Бывший командующий 58-й армией считает, что нынешние темпы боевых действий слишком низки. Выход — в проведении наступательных операций с решительными целями.

«Главное, что нужно сделать, это наконец перейти от той войны, которую мы ведём и которая имеет очень низкие темпы наступательных действий, к проведению наступательных операций с решительными целями», — заявил парламентарий.

Для этого, по словам эксперта, необходимо завоевать господство в воздухе на выбранных направлениях. Потребуется подавить систему ПВО противника и сосредоточить все имеющиеся средства, чтобы защитить свои войска от вражеских беспилотников.

«Только проведением наступательных операций с решительными целями мы можем обезопасить нашу страну от всё более наглеющих фашистов как с Украины, так и со всей Европы», — резюмировал Соболев.