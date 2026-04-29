Генерал назвал единственный способ защитить российские города от ударов ВСУ
ТАСС / Алексей Коновалов
Единственный способ обезопасить российские города от атак со стороны Украины — это перейти в широкое наступление на передовой. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.ru».
Бывший командующий 58-й армией считает, что нынешние темпы боевых действий слишком низки. Выход — в проведении наступательных операций с решительными целями.
«Главное, что нужно сделать, это наконец перейти от той войны, которую мы ведём и которая имеет очень низкие темпы наступательных действий, к проведению наступательных операций с решительными целями», — заявил парламентарий.
Для этого, по словам эксперта, необходимо завоевать господство в воздухе на выбранных направлениях. Потребуется подавить систему ПВО противника и сосредоточить все имеющиеся средства, чтобы защитить свои войска от вражеских беспилотников.
«Только проведением наступательных операций с решительными целями мы можем обезопасить нашу страну от всё более наглеющих фашистов как с Украины, так и со всей Европы», — резюмировал Соболев.
Напомним, что в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе введен режим ЧС. На месте работает министр МЧС Александр Куренков, ведомство активно направляет дополнительные силы для ликвидации последствий. Более 600 человек устраняют последствия атаки БПЛА противника в регионе.
