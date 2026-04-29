Более 600 человек устраняют последствия атаки БПЛА в Туапсе

В Туапсе удалось локализовать возгорание на территории нефтебазы. В настоящее время в городе ведутся работы по ликвидации последствий атаки украинских БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на месте происшествия в режиме круглосуточного дежурства задействованы силы спасателей и пожарных. Для усиления группировки были привлечены дополнительные отряды из соседних регионов.

«Как решили накануне, дополнительно 300 человек из ближайших муниципалитетов края приехали, чтобы помогать приводить в порядок береговую линию и городскую инфраструктуру. Всего на уборке берега и очистке города теперь работают больше 600 сотрудников МЧС, Кубань-СПАС, администраций городов и районов и предприятий», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

По словам губернатора, в очаге загрязнения активно работает тяжелая техника. Сотрудники, задействованные в ликвидации, полностью экипированы средствами защиты и необходимым оборудованием. Жители, проживавшие вблизи нефтебазы, были эвакуированы и в настоящее время около 70 человек находятся в гостинице.

По словам Кондратьева, ведётся мониторинг Чёрного моря, а главные задачи – потушить пожар и вернуть город к нормальной жизни, для чего будут приложены все усилия.

Напомним, в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе введен режим ЧС. На месте работает министр МЧС Александр Куренков, ведомство активно направляет дополнительные силы для ликвидации последствий. Планируется укрепить берег и создать специальные заграждения на воде, чтобы собрать разлившиеся нефтепродукты. Загрязненную землю с места аварии уже вывозят.