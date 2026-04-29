Глава Роспотребнадзора: Риска для здоровья жителей Туапсе нет

На сегодняшний день риска для здоровья жителей Туапсе, где горит НПЗ, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Мои коллеги там работают, делают всё для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. На сегодняшний день всё, что можно было сделать, сделано. Мы держим ситуацию под контролем. Сегодня риска для здоровья нет», — отметила она.

Напомним, в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе ввели режим ЧС. На месте работает глава МЧС Александр Куренков, ведомство наращивает силы. Запланирована обвалка береговой линии и тампонирование водной поверхности для сбора нефтепродуктов, загрязнённый грунт с места ЧП уже вывозится. Люди, живущие в непосредственной близости от НПЗ, были эвакуированы.