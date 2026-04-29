В Туапсе вывезли более 8 тыс. кубометров загрязнённого грунта

В Туапсе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. Уже вывезли более 8 тысяч кубометров загрязнённого грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На месте работают 360 человек и 60 единиц техники. Спасатели и коммунальные службы действуют без остановки, чтобы минимизировать ущерб экологии и как можно быстрее восстановить порядок в городе.