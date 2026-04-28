Куренков заявил, что ситуация с пожаром в Туапсе находится под контролем

Крупный пожар на НПЗ в Туапсе находится под контролем. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на оперативном совещании в городе.

По его словам, обстановка требует пристального внимания. Все службы уже нацелены не только на тушение, но и на помощь жителям. Куренков пообещал восстановить нормальную жизнь в Туапсе в кратчайшие сроки.

Начальник краевого главка МЧС Алексей Клушин добавил: ситуация стабилизирована и полностью контролируется. На случай ухудшения есть резерв сил и средств — так что власти готовы к любому развитию событий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что жители Туапсе справляются с вызовами после атак ВСУ. На совещании по безопасности перед выборами глава государства заслушал доклад губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о борьбе с пожаром в городе. Путин отметил, что люди продолжают справляться с теми трудностями, с которыми сталкиваются. Также Путин сообщил, что ему доложили об отсутствии серьёзных экологических угроз в Туапсе после атак ВСУ. При этом глава государства отметил, что действия Киева в принципе могут вызывать серьёзные экологические последствия. Путин добавил, что люди на месте справляются с теми вызовами, с которыми сталкиваются.