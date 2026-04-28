Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 18:20

Путин: Кондратьев доложил об отсутствии серьёзных угроз экологии в Туапсе

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьёзных угроз в Туапсе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на предстоящих выборах. Глава государства подчеркнул, что действия Киева могут вызвать серьёзные экологические последствия.

«Правда, вот губернатор только что докладывал — он на месте находится, во всяком случае пару часов назад находился. Вроде серьёзных угроз нет и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — добавил российский лидер.

Путин назвал экономику основой для обороны и социальной сферы
Ранее Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Туапсе. На Кубани министр будет контролировать тушение пожаров на нефтехранилищах и ликвидацию последствий.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Вениамин Кондратьев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar