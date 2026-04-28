Путин: Кондратьев доложил об отсутствии серьёзных угроз экологии в Туапсе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьёзных угроз в Туапсе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на предстоящих выборах. Глава государства подчеркнул, что действия Киева могут вызвать серьёзные экологические последствия.

«Правда, вот губернатор только что докладывал — он на месте находится, во всяком случае пару часов назад находился. Вроде серьёзных угроз нет и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — добавил российский лидер.

Ранее Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Туапсе. На Кубани министр будет контролировать тушение пожаров на нефтехранилищах и ликвидацию последствий.