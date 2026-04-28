Путин назвал экономику основой для обороны и социальной сферы

Уровень экономического развития страны является определяющим для выполнения всех задач в оборонной сфере. Такого мнения придерживается президент Российской Федерации Владимир Путин, выступивший с соответствующим заявлением.

«И все мы прекрасно понимаем, что именно экономика — это залог выполнения наших задач и в сфере обороны и безопасности, и решения ключевых вопросов развития страны, и в социальной сфере тоже», — сказал он, выступая на совещании по вопросам безопасности предстоящих выборов.

Российский лидер акцентировал внимание на том, что законные интересы национального предпринимательства должны быть защищены, поскольку именно бизнес сегодня представляет собой практически всю экономическую систему России.

Напомним, вечером 28 апреля Путин проводит совещание для обсуждения мер безопасности на выборах 2026 года. В число присутствующих на встрече вошли председатели Конституционного и Верховного судов — Валерий Зорькин и Игорь Краснов, а также генпрокурор Александр Гуцан и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее Владимир Путин сообщил, что на территории России фиксируется устойчивая тенденция к повышению опасности терактов, особенно на фоне активности незаконных вооружённых формирований.