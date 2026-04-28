Путин констатировал возрастание террористических рисков в РФ

На территории России фиксируется устойчивая тенденция к повышению опасности терактов, особенно на фоне активности незаконных вооружённых формирований. С таким предупреждением выступил президент Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого безопасности избирательного процесса.

«Риски террористических угроз растут», — сказал он.

Помимо этого, он указал, что свою подрывную деятельность не прекращают глобальные террористические сети, а также радикальные и экстремистские ячейки, которые продолжают искать способы для дестабилизации обстановки внутри страны.

Напомним, вечером 28 апреля президент России Владимир Путин проводит совещание для обсуждения мер безопасности на выборах 2026 года.