Путин поручил главе МЧС вылететь в Туапсе и контролировать тушение пожаров
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Туапсе и контролировать тушение пожаров на нефтехранилищах после ударов дронов ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент по телефону получил доклад от министра о ситуации в городе.
«По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий», — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля также отметил, что атаки украинских дронов на нефтехранилища, предназначенные для экспорта, усугубляют дефицит нефти на мировом рынке и способствуют его дестабилизации.
Напомним, в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуируют жителей домов рядом с предприятием. Для граждан организовали пункт временного размещения на базе школы №6.
