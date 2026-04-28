Жительница Туапсе рассказала о чёрных облаках после атаки дронов ВСУ на НПЗ

Жительница Туапсе сообщила о необычном явлении после атаки беспилотников ВСУ на нефтеперерабатывающий завод. Женщина заметила аномалию, когда подошла к окнам. Она рассказала о контрасте между разными частями неба.

Россиянка пояснила, что в сторону моря небо оставалось чистым. Она даже перекрестилась от облегчения. Но когда женщина подошла к окнам с северной стороны — картина изменилась. Небо над Туапсе и в направлении гор затянули чёрные облака, пишет «Газета.ru».